'Yaşamam lazım doktor, 4 yetime bakıyorum'

Başından geçen ilginç bir anıyı paylaşan Doç. Dr. Muhammed Keskin, 'Kalp krizi ile anjiyoya aldığım yaşlı hasta 'hocam benim yaşamam lazım, 4 yetime bakıyorum' deyince üzerime inanılmaz bir yük bindi' dedi.

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Muhammed Keskin, Twitter'da başından geçen ve çok etkilendiği ilginç bir anıyı paylaştı.

'Allah kimseyi anasız babasız bırakmasın'

Doç. Dr. Keskin'in Twitter hesabından paylaştığı anısı şöyle:

"Kalp krizi ile anjiyoya aldığım yaşlı hasta “hocam benim yaşamam lazım, 4 yetime bakıyorum” deyince üzerime inanılmaz bir yük bindi. Çok sayıda kompleks vakaya girdim ama hiç birinin üzerimdeki ağırlığı bu kadar fazla olmadı. Allah kimseyi anasız babasız bırakmasın."

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