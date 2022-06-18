'Yaşamam lazım doktor, 4 yetime bakıyorum'
Başından geçen ilginç bir anıyı paylaşan Doç. Dr. Muhammed Keskin, 'Kalp krizi ile anjiyoya aldığım yaşlı hasta 'hocam benim yaşamam lazım, 4 yetime bakıyorum' deyince üzerime inanılmaz bir yük bindi' dedi.
2022-06-18 11:23:50
Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Muhammed Keskin, Twitter'da başından geçen ve çok etkilendiği ilginç bir anıyı paylaştı.
'Allah kimseyi anasız babasız bırakmasın'
Doç. Dr. Keskin'in Twitter hesabından paylaştığı anısı şöyle:
"Kalp krizi ile anjiyoya aldığım yaşlı hasta “hocam benim yaşamam lazım, 4 yetime bakıyorum” deyince üzerime inanılmaz bir yük bindi. Çok sayıda kompleks vakaya girdim ama hiç birinin üzerimdeki ağırlığı bu kadar fazla olmadı. Allah kimseyi anasız babasız bırakmasın."
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