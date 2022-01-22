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Yarışmadaki tavır ve sözleriyle tepki çekti

ATV'de ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında Hamide Tanır’ın 100 bin TL değerindeki soruyu gördükten sonra yaptığı yorumla tepki çekti. Yarışmacı garip hareketleriyle de gündem oldu.

2 Saat Önce
2022-01-22 13:48:25
Yarışmadaki tavır ve sözleriyle tepki çekti

ATV'de ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster programının dün akşam yayınlanan bölümünde sorulan soru ve yarışmacı Hamide Tanır'ın soruya yönelik yaptığı yorum sosyal medyada gündem oldu.

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Batı'ya hayranlığını sık sık dile getiren yarışmacı Tanır, Avrupa ülkelerini özellikle de İsviçre'yi çok sevdiğini söyledi.

Almanya'dan katılan ve 100 bin liralık soruya kadar gelen Hamide Tanır'a “1980'lere kadar hangi ülkedeki yetim, gayrimeşru doğmuş, ebeveyni alkolik, ayrılmış veya fakir olan çocuklar devlet tarafından bazen açık artırmada satılarak çiftliklerde zorla çalıştırılmıştır?” sorusu soruldu. Yarışmacı, şıklarda İsviçre'nin de aralarında olduğu Avrupa ülkelerini görünce “Ama bunlar Avrupa ülkesi. Bana şöyle Orta Doğu, Uzak Doğu'dan cevaplar gelmiş olsaydı tamam diyecektim.” tepkisini verdi.

AVRUPA'DA SEVGİYİ EKSİK GÖRÜYORUM DEMİŞTİNİZ...

Bu sözlerin üzerine yarışmanın sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, “Programın başında sevgiye dair bahsettiğiniz bir konuşmanız vardı. Acaba oraya mı geldik? Hani siz dediniz ya bizim içimizde çok farklı bir sevgi var, insana olan, ırk, renk, din ayırt etmeden. Fakat Avrupa'da bunu biraz eksik görüyorum demiştiniz ya. Şimdi sanki oraya mı geldik?” cevabını verdi.

İsviçre'ye gittiğini ve oradaki kültürü çok sevdiğini söyleyen Hamide Tanır, “İsviçre'ye gittim gördüm, orası çok farklı bir ülke. Orada bir kalite yakaladım, güzellik yakaladım. Orada her şey farklıydı.” dedi.

Sorunun doğru cevabını bilmeyen Hamide Hanım, yarışmadan çekilme kararı aldı.

Yarışmacı Hamide Tanır, yarışmaya devam etseydi cevap olarak Danimarka'yı söyleyeceğini belirtti. O sırada ise cevap İsviçre çıktı ve Tanır'ın şaşkınlığı yüzüne yansıdı. .

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