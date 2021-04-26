Yargıtay'ın son kararı: “Erkeğe özgü olmayan tüm takılar kadına verilir”

Habertürk’ten Yasemin Güneri’nin haberine göre Yargıtay, ‘düğünde erkeğe özgü olmayan tüm takıların kadına ait sayılacağı’ yönünde yeni bir karar verdi.

Yargıtay'ın son ziynet kararı: “Erkeğe özgü olmayan tüm takılar kadına verilir”

Haberde şu ifadelere yer verildi:

Geçtiğimiz aylarda Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'ndan düğünde takılan ziynet eşyalarına ilişkin emsal bir karar çıkmıştı.

Kararda; düğünlerde erkeklere takılan ve “kadına özgü olmayan takı erkeğe verilecek” denmişti.

İki hafta önce bu karardan dönülen yeni bir karar çıktı.

Gerekçesi henüz yazılmayan karara göre; düğünde erkeğe özgü olmayan tüm takılar kadının sayılacak.

Peki, düğünde erkeğe özgü takılar sınıfına neler dahil? Erkek Saati, kol düğmesi, kravat iğnesi ve erkek bilekliği…

Bunlar dışındaki tüm takılar, erkeğe takılmış olsa dahi, kadının sayılacak. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun daha önce verdiği kararda, kadına özgü olmayan takılar erkeğe takılmışsa erkeğin sayılacaktı.

Bu içtihadın değişmesiyle birlikte düğünde takılan ziynet eşyalarının büyük bir bölümü kadının olacak.

Erkeğe takılan çeyrek, yarım ve tam altınlar da kadının sayılacak.

Kararın gerekçesinde detaylar yazılacak. Şimdi tüm gözler, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'ndan çıkacak yeni karara çevrildi.

Süresiz nafaka süresiz rafa mı kalktı?

Kamuoyunda uzun zamandır tartışılan süresiz nafakayla ilgili yürütülen çalışmalar bir arpa boyu yol almadı.

Hem Aile Bakanlığı hem de Adalet Bakanlığı'nın ortaklaşa yürüttüğü çalışma, aradan geçen onca zamana rağmen alt komisyon çalışmasından çıkamadı.

Aile Bakanlığı yetkilileri topu Adalet Bakanlığı'na atarken, Adalet Bakanlığı yetkilileri de topu Aile Bakanlığı'na atıyor.

Çok sayıda mağdur süresiz nafaka konusunda yasanın bir an evvel çıkmasını bekliyor.

Yeni Aile Bakanı'nın önündeki konulardan biri de bu olacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.