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TIMETURK / GÜNDEM / Yargıtay'dan 'pitbull saldırısı' kararı

Yargıtay'dan 'pitbull saldırısı' kararı

Yargıtay 8. Ceza Dairesi, pitbull saldırısından kaçan çocuğun düşerek yaralanmasının dikkate alınmadan köpeğin sahibine 'hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması'ndan verilen 500 lira cezayı bozdu.

59 Dakika Önce
2021-12-24 11:16:21
Yargıtay'dan 'pitbull saldırısı' kararı

Yargıtay 8. Ceza Dairesi'nin kararına göre, bir kişi pitbull köpeğini başıboş şekilde dolaştırırken, köpek, küçük bir çocuğu kovalamaya başladı. Çocuk, köpekten kaçmak için ağaca çıkmaya çalışırken yere düşerek yaralandı.

Olayla ilgili açılan kamu davasına yerel mahkeme, köpeğin sahibini, "hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması" suçundan 500 lira adli para cezasına çarptırdı.

Adalet Bakanlığınca, söz konusu kararın kanun yararına bozma istemi üzerine dosya, Yargıtay 8. Ceza Dairesine geldi. Daire, yerel mahkemenin verdiği kararı bozdu.

Dairenin kararında, olay sonucu çocuğun basit tıbbi müdahale gerektirecek biçimde yaralandığı, bunun "taksirle yaralama" ve "hayvanı tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakma" suçlarını oluşturduğu ifade edildi.

Daha önce Yargıtay'ın bu yönde kararının bulunduğu ve yerel mahkemenin bunu gözetmeden hüküm kurduğu belirtilen kararda, hükmün aleyhe tesir etmemek üzere bozulmasına karar verildiği bildirildi.

Gaziantep'te pitbull cinsi köpeklerin saldırdığı çocuğun tedavisi sürüyor 

Öte yandan Gaziantep'te, pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralanan çocuğun tedavisi devam ediyor.

Şahinbey ilçesinde önceki gün 2 "pitbull"un saldırısında ağır yaralanan, kaldırıldığı Gaziantep Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından özel hastaneye sevk edilen 4 yaşındaki Asiye Ateş'in tedavisi yoğun bakım ünitesinde sürüyor.

Asiye Ateş'in sağlığının her geçen gün daha iyiye gittiği ancak hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Baş ve boğaz bölgesinde hayati tehlike oluşturacak şekilde yaraların meydana geldiği Asiye'nin, kulağındaki hasar nedeniyle de duyma kaybının olabileceği bildirildi.

Önceki gün Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesinde 2 pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş, ağır yaralanmıştı. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alınmış, zanlılardan 3'ü tutuklanmıştı. Saldırgan köpekler ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edilmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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