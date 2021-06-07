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Yargıtay’dan HDP’nin kapatılması için yeni dava

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'nin kapatılması istemiyle yeniden dava açtı. İddianame, Anayasa Mahkemesine gönderildi.

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07.06.2021 18:05:49
Yargıtay’dan HDP’nin kapatılması için yeni dava

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının HDP'nin kapatılması istemli yaklaşık 850 sayfalık iddianamesinde, yaklaşık 500 partili hakkında siyasi yasak istendi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının HDP'nin kapatılması istemli iddianamesinde, partinin banka hesabına tedbir konulması da talep edildi.

Ayrıntılar geliyor...

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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