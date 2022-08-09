Yarbaşı Belediye Başkanı Kaynar'a yumruklu saldırı

Osmaniye'de Yarbaşı Belde Belediye Başkanı Mustafa Kaynar, makam aracıyla seyir halindeyken, otomobille önünü kesen dayısı K.E.'nin yumruklu saldırısına uğradı. Yüzünden yaralanan Başkan Kaynar, hastanede tedavi edildi.

Olay, öğle saatlerinde, Düziçi ilçesi Karşıyaka Mahallesi Refik Cesur Bulvarı'nda meydana geldi. Yarbaşı Belde Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Kaynar, makam aracıyla seyir halindeyken, dayısı K.E. tarafından otomobille önü kesildi. Araçtan inen Kaynar, çıkan kavgada darbedildi. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince olay yerinde ilk kontrolü yapılan Başkan Kaynar, Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yumruk darbeleriyle yüzünden yaralanan ve tedaviye alınan Kaynar'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Belediye Başkanı Kaynar, taburcu olduktan sonra ifade için emniyete gitti. K.E. de olayın ardından gözaltına alındı. DHA