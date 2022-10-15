Yaralanan 6 madenci İstanbul'a getirildi: 5’inin durumu ağır!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamada yaralanan ve ambulans uçakla İstanbul’a getirilen 6 madencinin tedavisine başlandığını duyurdu.

Bartın'daki maden kazasında yaralanan ve ambulans uçakla İstanbul'a getirilen 6 işçi, Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesinde tedavi altına alındı.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bartın'dan uçak ambulanslarla İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine getirilen 1 yaralının Hiperbarik Oksijen Tedavisi Merkezinde, 5 yaralının ise Yanık Merkezinde durumları değerlendirilip, tedavilerine başlandı. Uzmanımız bilgi veriyor” ifadelerini kullandı.

Paylaşımdaki videoda hastaların sağlık durumlarına ilişkin bilgi veren Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi Sorumlu Hekimi Prof. Dr. Mustafa Turan, 6 hastanın ambulans uçakla getirildiğini ve ilk tedavilerinin acil serviste yapıldığını söyledi.

HASTALARDAN 5'İNİN DURUMU CİDDİ

Turan, “Hastalarımız yanık tedavi merkezimize alınmışlardır. Burada tedavileri devam etmektedir. Bu hastalardan 5 tanesinin durumu ciddidir. Bu aşamadan sonra da önümüzdeki günlerde ileri tetkik ve tedavileri devam edecektir. Kurtarılmaları için sonuna kadar uğraşılacaktır. Hastalarımızın iki tanesinde acil cerrahi işlem gerekmiştir. Bu tedaviler yapılmıştır. Bir hastamıza da acil Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezimizde ek bir tedavi ihtiyacı oluşmuştur. Şu anda hastamız o bölüme alınmış ve tedavisine başlanmıştır” ifadelerini kullandı.

Bakan Koca Twitter hesabından bölgede ekiplere ilişkin son bilgileri şu ifadelerle paylaştı:

"4 Sahra Acil Müdahale Merkezi, 51 AMBULANS, 168 Ambulans personeli, 15 UMKE Timi, 67 UMKE personeli, göçük alanında dönüşümlü çalışan 22 görevli, bunlara ilave 44 çalışma arkadaşı… Ve sizin yüreğiniz Bartın'da."