Yapımcı Mustafa Uslu'ya Rus mafyasından tehdit ve yağma

Ayla, Müslüm gibi gerçek hayat hikayelerinden uyarladığı filmlerle adını duyuran yapımcı Mustafa Uslu, bu kez kendisi filmlere konu olacak bir olay yaşadı.

Başarılı milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun hayatını konu alan 2019 yapımı Cep Herkülü isimli filmin çekildiği dönemde Bulgaristan'da çalışan ünlü yapımcı Mustafa Uslu, çekimler sırasında Bulgar iş insanı Slvestar Lenenov'la bir anlaşma yaptı. Anlaşma karşılığında Uslu, Lenenov'dan Bulgaristan'da yardım alacak ve çekimleri tamamlayacaktı.

Sabah'ın haberine göre, film çekimi bittikten sonra parasını alan Lenenov'un, ünlü yapımcıdan 6 milyon lira alacağı olduğunu öne sürerek, ikinci kez para istediği iddia edildi. Uslu ise film çekimi gerçekleştikten sonra paranın verildiğini söyledi. Çekimler sonrası parasını tahsil ettiği halde etmediğini ileri süren Lenenov, devreye hatırı sayılır kişileri soktu.

ÖLÜMLE TEHDİT ETTİLER

Mustafa Uslu'yu bir süre sonra Eldaniz Azimov ve 'Kobra' lakaplı Vedat Karataş aradı. Azimov ve Karataş ünlü yapımcıyı ölümle tehdit etmeye başladı. Uslu'yu tehdit eden ikilinin ardından bu kez menajer Hasan Basri Sarıkaya devreye girdi. Sarıkaya; Lenenov'un parasını istediğini söyleyerek, Rusya'da yeraltı dünyasının en etkili ismi olarak bilinen Zahariy Kalaşov'un, işin içinde olduğunu ve parayı vermesi gerektiğini söyledi.

AZİMOV TUTUKLANDI

Uslu, kendisini ölümle tehdit ederek para tahsil etmeye çalışan yapımcı Sarıkaya, Azimov ve Karataş'ı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbar etti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan üç isim, önceki gün İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Rus mafyası Zahariy Kalaşov'un üyesi olduğu düşünülen Eldaniz Azimov, Uslu'dan 6 milyon lira tahsil etmeye çalıştığı ve yağma suçu işlediği gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hasan Basri Sarıkaya ve Vedat Karataş ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

SUÇLAMALARI REDDETTİLER

İfadesine başvurulan Hasan Basri Sarıkaya, "Mustafa benim 25 yıllık arkadaşım. Amacım ona yardım etmekti. Vedat bana ulaştı. Yanında Eldaniz Azimov ve Serdar Adak isimli şahıslarla geldi. Mustafa'nın borcu olduğunu söyledi. Ben de arkadaşım olduğu için Mustafa'yı aradım. Fakat sonra Eldaniz'in Rus mafya liderinin aracılığıyla geldiğini öğrendim. Mustafa'yı tehdit etmedim. Yardım etmek istedim" dedi.

Vedat Karataş, olayla bir ilgisi olmadığını sadece Hasan Basri'yle buluşup durumu konuştuklarını ve kimseyi tehdit etmediğini söyledi.

İfadesi alınan diğer bir isim Eldaniz Azimov ise suçlamaları reddederek, "Ben işçiyim. Bana gelen bilgiyi arkadaşıma ilettim. O da Hasan Basri'ye iletmiş. Kimseyi tehdit etmedim" dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.