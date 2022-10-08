Yapay zeka ile Atatürk canlandırıldı

Son zamanların yeni akımı olan yapay zeka ile birilerini 'yeniden canlandırma' tekniği bu kez Mustafa Kemal Atatürk için kullanıldı. Sosyal medyada bir kişi yapay zeka yardımı ile Atatürk'ü, günümüz kıyafetlerine uyarlayarak resmini paylaştı.

Yapay zeka teknolojisini kullanılarak Atatürk'ün vücut ölçüleri, günümüz kıyafetlerine uyarlanarak çizildi. Söz konusu çizim, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Yapay zeka teknolojisi ile, geçmişte yaşamış ünlü veya önemli kişilerin fotoğrafları örnek alınarak, o kişinin günümüzde nasıl görüneceğine dair imajlar elde ediliyor. Hayatını kaybetmiş tarihi kişiler ile ilgili en çok akla gelen 'Bugün yaşasa nasıl görünürdü?' sorusuna yapay zeka teknolojisi, bu defa Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandırdı. .