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Yangınlarla mücadelede üçüncü gün: Helikopterler müdahale ediyor

Türkiye genelinde 21 ilde çıkan 63 yangından 43'ü kontrol altına alındı, 20 yangın ise devam ediyor.

1 Saat Önce
2021-07-30 09:35:44
Yangınlarla mücadelede üçüncü gün: Helikopterler müdahale ediyor

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Yangınların üçüncü gününde sabahın ilk saatlerinde helikopter yangına müdahale etmek üzere yeniden havalandı.

Türkiye genelinde 21 ilde çıkan 63 yangından 43'ü kontrol altına alınırken, yangınların 20'si devam ediyor.

Çıkan yangınlarda şu ana kadar Manavgat'ta 3 kişi, Marmaris'te ise 1 kişi olmak üzere 4 can kaybı yaşandı.

Yangına sahne olan şehirler Adana, Osmaniye, Antalya, Mersin, Muğla, Kayseri, Manisa, Kütahya, Balıkesir, Kilis, Kahramanmaraş, Kocaeli, Kastamonu, Sakarya, İstanbul, Kocaeli, Hatay, Bursa, İzmir, Diyarbakır ve Karaman olarak sıralandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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