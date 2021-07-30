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Yangınlarla mücadelede İHA sayısı yükseltildi

Türkiye'deki orman yangınlarıyla mücadelede kullanılan insansız hava aracı (İHA) sayısı 4'ten 7'ye yükseltildi.

4 Saat Önce
2021-07-30 12:21:37
Yangınlarla mücadelede İHA sayısı yükseltildi

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AA muhabirinin Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğünden (OGM) edindiği bilgiye göre, OGM bünyesindeki 4 İHA yangınlarla mücadelede görüntü almak için kullanılıyor.

Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki 3 İHA da orman yangınlarıyla mücadeleye destek için kullanılmaya başlandı. Böylece kullanılan İHA sayısı 7'ye çıktı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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