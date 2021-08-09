'Yangınlarla mücadele sürerken siyasi tartışma ibretlik bir tabloydu'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Yangın devam ederken tüm gücümüzü vatandaşımızı korumaya yangını söndürmeye odaklandırmamız gerekirken kuvvetimizi bölen bu yaklaşımlar doğrusu ibretlik bir tablo ortaya koymuştur' dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı devam ederken parti genel merkezinde basın açıklamasında bulundu.

AK Parti Sözcüsü Çelik'in açıklamalarının satır başları şöyle;

43 ilde 260 yangın çıktı. 356'sı kontrol altında. Her sene orman yangınlarıyla ilgili geniş bir senaryo ile hazırlık yapılıyor. Toplam 21 bin 90 personelle her sene bir hazırlık söz konusu.

"Yangınlara müdahale süresi 40 dakikadan 12 dakikaya kadar inmiş durumda"

Son 19 yılda çeşitli yerlerdeki yangınlara karşı göletler oluşturuldu. Gölet sayısı 4 bin 150'ye çıkarıldı. Bu yangınlara müdahale kapasitesi açısından geçmişte 40 dakika olan müdahale süresi 12 dakikaya kadar inmiş durumda. Son karşı karşıya kaldığımız durumun çok fazla sayıda yangının ortaya çıkmasıyla zorlayıcı bir tabloya neden olduğunu görüyoruz. Son 12 günde çıkan yangınların 16'sı büyük orman yangınıdır. Dolayısıyla zorlayıcı bir tablonun içerisinde mücadele veren arkadaşlarımıza bir kez daha tebriklerimizi iletiyoruz.

"300'e yakın yangın 12 gün içerisinde çıktı"

Arzu ederdik ki bu tablo ile hiç karşılaşmayalım. Burada önceliğin muhakkak suretle yangının söndürülmesine verilmesi söz konusu. Son iki yılda 5 büyük orman yangını çıkmışken, 300'e yakın yangın 12 gün içerisinde çıktı. Bunların 16'sı büyük orman yangını şeklinde karşımıza geldi.

"Yangın ateşinin yanına fitne ateşi yakmaya çalıştıklarını gördük"

Burada başından bu yana söyledik. Yalan haberlerin yayılmasına karşı güçlü bir duruş sergilemeliyiz diye. Siyaset kurumunun burada yangının sönmesi, vatandaşın yanında olması gibi hassasiyet yürütmesi gerekirken yangın ateşinin yanına fitne ateşi yakmaya çalıştıklarını gördük.

"Paylaşımların büyük bölümü fitne ateşini körükledi"

Dolayısıyla yangınla mücadele kadar fitneyle mücadele de devreye aldığmız bir konu oldu. Paylaşımların büyük bölümü fitne ateşini körükledi. Tüm vatandaşlarımızın yaralarının sarılması için gayret gösterilecek. Bu noktada maalesef zor zamanlarda provokasyona karşı çok daha güçlü bir duruş sergilememiz gerektiği MYK'mızda değerlendirilmiş oldu. Kim burada sağlıklı bir şekilde bu yaraların sarılması için gayret göstermişse şükranlarımızı sunarız.

"İbretlik bir tablo ortaya koyulmuştur"

Yangın devam ediyor, çıkmışlar siyasi tartışma yapıyorlar. Yangını söndürürüz, yangın söndükten sonra isterseniz basın toplantısı yaparsınız. Siyasi olarak ortaya koyacağınız bir eleştiri varsa ortaya koyarsınız biz de cevabını veririz. Yangın devam ederken tüm gücümüzü vatandaşımızı korumaya yangını söndürmeye odaklandırmamız gerekirken kuvvetimizi bölen bu yaklaşımlar doğrusu ibretlik bir tablo ortaya koymuştur.

Aynı şekilde Azerbaycan'a buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Kardeşlerimiz buraya kadar geldiler ve yanımızda olduklarını gösterdiler.

"Kalan yangınlar da söndükten sonra çok daha güçlü bir şekilde yaraların sarılmasına devam edeceğiz"

Yangına müdahaleye katkısı olan herkese teşekkür ediyoruz. Fitne ateşinin yangın kadar kolay yayılabildiğini, çok daha tehlikeli sonuçlar doğurabildiğini müşahede ettik. Ayrıca sel felaketleriyle ilgili de değerlendirmeler yapılmıştır. İnşallah bu son kalan yangınlar da söndükten sonra çok daha güçlü bir şekilde yaraların sarılmasına devam edeceğiz. İnşallah son yangınların da söndüğü haberini en kısa zamanda alırız.

"Olimpiyatlarda 20. sırada yer aldık"

Tüm bu yangın felaketi ile uğraşırken bir nemze teselli olan Tokyo Olimpiyatlarında sporcularımızın elde ettiği başarılardı. 13 madalya ile madalya sıralamasında 20. sırada yer aldık. Olimpiyatları 35. sırada tamamladık. Tüm sporcularımıza teşekkürlerimizi iletiyoruz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.