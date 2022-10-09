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Yangında öldüğü sanılan liseli Büşra, cinayete kurban gitmiş

Kocaeli'de yanan bir evde 17 yaşındaki Büşra Kabataş'ın cansız bedeni bulundu. Olayın ardından cinayet şüphesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

7 Saat Önce
2022-10-09 01:04:57
Yangında öldüğü sanılan liseli Büşra, cinayete kurban gitmiş

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 7 Ekim'de çıkan yangında, evden 17 yaşındaki Büşra Kabataş'ın cansız bedeni çıkarıldı.

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GENÇ KIZIN CİNAYETE KURBAN GİTTİĞİ BELİRLENDİ
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Büşra Kabataş'ın ölümüyle ilgili soruşturma yürüten Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Gasp Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları inceleme sonucu, yangının genç kızın öldürülmesinin ardından delillerin karartılması amacıyla çıkarıldığını tespit etti.

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Polis, genç kızı öldüren kişinin, boşanan annesinin eski arkadaşı Taner Y. olduğunu belirledi. Kaçma hazırlığında olan Taner Y.'nin, olaydan 2 saat sonra yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.

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Polis yaptığı incelemede, yangının genç kızın öldürülmesinin ardından delillerin karartılması amacıyla çıkarıldığını tespit etti.

BIÇAKLAYIP, BOĞARAK ÖLDÜRMÜŞ

Genç kızı bıçaklayıp, boğarak öldüren Taner Y., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Taner Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı. .

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