DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Borsa ve döviz kazandırdı, altın kaybettirdi
İsrail askerlerinin Batı Şeria'daki gösteriye müdahalesinde bir Filistinli hayatını kaybetti
Su, kaybettiğimiz sıvıya karşı en iyisi mi?
Afgan hükümeti: İran sınırında kontrolü Taliban'a karşı kaybettik
Bisiklet İnisiyatifi Projelerine Devam Ediyor
7 şehirden Türk kahvesi belgeseli
Ermenistan askerleri, Nahçıvan'daki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı
ANALİZ: Sosyal medya felsefesi
İran, Afganistan ile sınır kapısını kapattı
Düzce'de Akıllı Bisiklet Paylaşım Sistemi (DÜBİS) Hizmete Başladı
Osmaniye'de çıkan orman yangınına müdahale
Küçük Erdem'in Bisiklet Hayali Gerçeğe Dönüştü
Körfez Akıntısı'nın ortadan kalkması ciddi bir iklim felaketine yol açabilir
Öcalan'ın 7 avukatına dava; iddianameden ayrıntılar...
Nahda Hareketi’nden 'ABD'li şirketle anlaşma' iddialarına yanıt

TIMETURK / GÜNDEM / Yangında antik kent Lyrbe de yandı

Yangında antik kent Lyrbe de yandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 10 gündür devam eden orman yangınlarından, ilçeye bağlı Bucakşeyhler Mahallesi'nde yer alan Lyrbe Antik Kenti de etkilendi.

11 Saat Önce
2021-08-06 09:41:13
Yangında antik kent Lyrbe de yandı

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Helenistik çağda, milattan önce 3'üncü yüzyılda kurulan antik kentin çevresindeki ağaçlar kül olurken, birçok noktada ise alev ve duman nedeniyle is meydana geldi.

Manavgat'ta 28 Temmuz Çarşamba günü saat 12.05'te başlayan orman yangınlarında 7 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı ve binlerce hayvan öldü. İlçenin Bucakşeyhler Mahallesi'nde yer alan Lyrbe Antik Kenti de yangınlardan etkilendi. Helenistik çağda, milattan önce 3'üncü yüzyılda kurulan antik kent, mahallenin üst kısmından başlıyor. Lyrbe Antik Kenti'ne gidişteki ve çevresindeki bütün ağaçlar, yangından dolayı küle döndü. Antik kentte en büyük yapının yer aldığı Agora kısmında küçük yangın izlerine rastlanılırken, dış kısımda kalan duvarlarda yangın izlerinin yanı sıra alev ve duman nedeniyle is meydana geldi. Agoranın güney kısmında yer alan kemerler, yanan ağaçlardan ve alevlerden zarar görürken, ağaçların da üzerine devrildiği görüldü. Kalıntıların bazı noktalarında yangından dolayı çökmeler meydana gelirken, ağaçlardan düşen kozalaklar ise kalıntıların içini doldurdu.

HAMAM, SARNIÇ, AGORA VE TAPINAK SİMSİYAH

Antik kent içinde yer alan hamam, sarnıç, agora ve tapınak ise yangından dolayı simsiyah oldu. Kent içinde yer alan ve çevresi telle kapatılan sarnıcın olduğu alan da yangında hasar gördü. Sarnıcın içine, yangında oluşan küller doldu. Tabelalar ise yanmayla beraber karardı. Antik kentin girişi de karardı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş