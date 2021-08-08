Yangın bölgesine 79 milyon liralık yardım

İletişim Başkanı Altun, 47 ilde 234 yangının kontrol altına alındığını belirterek, 'Hasarları gidermek için 79 milyon 400 bin TL nakdi yardımın gönderildiği afet bölgelerinde 4 bin 409 vatandaşımıza barınma hizmeti veriliyor' dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, orman yangınlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Şu ana kadar 47 ilde çıkan 239 yangından 234'ünün kontrol altına alındığını belirten Altun, şunları söyledi:

"Yangının çıktığı ilk andan itibaren büyük bir koordinasyonla sahada olan ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanımızın anbean takip ettiği çalışmalara 6 bine yakın personel, 16 uçak, 9 İHA, 65 Helikopter, 150 iş makinesi ve 850 arazöz katıldı."

Afet bölgelerine 79 milyon 400 bin lira yardım yapıldığını açıklayan Altun, şöyle konuştu:

"Yangının yol açtığı hasarları gidermek için 79 milyon 400 bin TL nakdi yardımın gönderildiği afet bölgelerinde 4 bin 409 vatandaşımıza barınma hizmeti veriliyor. Günlük 284 bin 852 kişi/öğün sıcak yemeğin dağıtıldığı bölgelerde 351 bin 310 kumanya vatandaşlarımıza ulaştırılmıştır.

Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinden ortaya çıkan zararlar hızla giderildiği gibi evleri yangından zarar gören vatandaşlarımızın yeni evlerinin temeli de atıldı ve inşa çalışmaları hızla başladı. Devletimiz, tüm imkanlarıyla milletimizin hizmetindedir."

252 MİLYON FİDAN TOPRAKLA BULUŞACAK

İletişim Başkanı Altun, Yıl sonuna kadar 252 milyon fidanın toprakla buluşacağının altını çizerek, "Bir kez daha ifade etmek isterim, kıymetli vatandaşlarımızın kaynağı belirsiz, asılsız haberlere itibar etmemesinde ve büyük bir özveriyle gerçekleştirilen çalışmaları doğrudan sahadan aktaran resmî kurumlarımız ve yetkili merciler üzerinden takip etmesinde büyük yarar vardır" dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.