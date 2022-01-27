Yanardağ patlamasının yaşandığı Tonga'da şiddetli deprem

Ada ülkesi Tonga'da 15 Ocak'taki yanardağ patlamasının ardından, şimdi de 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu'nun (USGS) açıklamasına göre Tonga'nın Pangai şehrinin yaklaşık 219 km batı-kuzeybatısında 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Uzmanlara göre deprem 14.5 km derinlikte gerçekleşti.

170'den fazla Güney Pasifik adasından oluşan küçük bir ülke olan Tonga yakınlarında 15 Ocak'ta bir denizaltı volkanik patlaması meydana gelmişti. Volkanik patlama, Patlama, ABD'nin Batı kıyıları, Hawaii, Alaska ve Japonya'yı da içine alan geniş bir alanda tsunami uyarısına neden olmuştu. Volkanik patlama sonucunda yaklaşık 20 kilometre yüksekliğinde devasa bir kül bulutu meydana gelmişti. .