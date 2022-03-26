DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Metruk binada erkek cesedi bulundu
Biden'dan Putin'e: O bir kasap
Hayırsever işadamı Altuğ Adanur’dan 1000 aileye Ramazan yardımı kolisi
Sırrı çözüldü! Vampir yarasalar neden kanla besleniyor?
Türkiye-AB arasında yeni bir işbirliği
“Ayçiçek yağının 3 milyon tona yükseltilmesi lazım”
Borsa İstanbul'da kapanış rekoru
Yamaçtan kopan kaya kamyonetin üzerine düştü: 4 ölü
En uzun oruç Kırklareli ve Sinop'ta; 2 Nisan'da başlıyor
ABD'de ramazan ayı resmen tanındı
Ugur Sofunun hayatı film oluyor
Marmarabirlik'in 2021 cirosu 918 milyon lira olarak açıklandı
25 Mart 2022 cuma reyting sonuçları?
Antalya'da kiralar üçe katlandı
Tam ölçülü kolay ıslak kek tarifi?

TIMETURK / GÜNDEM / Yamaçtan kopan kaya kamyonetin üzerine düştü: 4 ölü

Yamaçtan kopan kaya kamyonetin üzerine düştü: 4 ölü

Trabzon'da Vakfıkebir- Tonya karayolunda, meydana gelen heyelanda kopan kayaların üzerine düştüğü kamyonetteki 4 kişi, hayatını kaybetti.

2 Saat Önce
2022-03-26 19:33:51
Yamaçtan kopan kaya kamyonetin üzerine düştü: 4 ölü

Olay, akşam saatlerinde Tonya- Vakfıkebir karayolu Karaağaçlı Mahallesi, Saatli mevkisinde meydana geldi.

623f3cd9470a9b417c8e011f

Vakfıkebir'den Tonya'ya gitmekte olan ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen 60 KF 334 plakalı kamyonetin üzerine, meydana gelen heyelan sonucu yamaçtan kopan kaya düştü.

623f3cd9470a9b417c8e011d

Heyelan sonucu kayalarla dolan karayolu ulaşıma kapanırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

623f3cd9470a9b417c8e0117

Bölgeye gelen ekiplerce yapılan incelemede kamyonetteki 2'si kadın 4 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Ekipler bölgedeki çalışmalarını sürdürürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş