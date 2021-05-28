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Yalıkavak Marina’dan ''Mehmet Ağar'' açıklaması

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Yalıkavak Marina, Mehmet Ağar'ın şirketteki Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinin sona erdiği bilgisini kamuoyuyla paylaştı.

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Google News - Timeturk
28.05.2021 18:40:16
Yalıkavak Marina’dan ''Mehmet Ağar'' açıklaması

Yalıkavak Mahallesi'nde faaliyet gösteren marinadan yapılan yazılı açıklamada, şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ağar'ın, 17 Mayıs'ta görevinden ayrılma isteğini yazılı olarak bildirdiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ancak Ağar'ın sağlık sorunları nedeniyle gerekli işlemlerin yapılması ertelenmiştir. Bu vesileyle Mehmet Ağar'ın şirketimizdeki görevinin sona erdiği bilgisini kamuoyuyla paylaşır, bu zamana kadar verdiği katkı ve hizmetler için kendisine teşekkür ederiz."

Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar,  bugün yaptığı açıklamada, Yalıkavak Marina'nın yönetim kurulu başkanlığından kovulduğu iddiasına ilişkin olarak "Ayrılmak istediğimi 10-15 gün evvel önce beyan etmiştim ben" demişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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