'Yakın tarihte açılmış sosyal medya hesaplarına dikkat edin'

Sosyal medyada yakın tarihte açılan ve birkaç paylaşımı olan hesaplara şüpheyle yaklaşılması gerektiği konusunda uyarı yapan Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, 'Toplumda korku, panik veya infial oluşturmak amacıyla paylaşılan görsellerin yayılmasına aracılık edilmemeli' açıklamasında bulundu.