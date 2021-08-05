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TIMETURK / GÜNDEM / 'Yakın tarihte açılmış sosyal medya hesaplarına dikkat edin'

'Yakın tarihte açılmış sosyal medya hesaplarına dikkat edin'

Sosyal medyada yakın tarihte açılan ve birkaç paylaşımı olan hesaplara şüpheyle yaklaşılması gerektiği konusunda uyarı yapan Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, 'Toplumda korku, panik veya infial oluşturmak amacıyla paylaşılan görsellerin yayılmasına aracılık edilmemeli' açıklamasında bulundu.

11 Saat Önce
2021-08-05 10:14:36
'Yakın tarihte açılmış sosyal medya hesaplarına dikkat edin'

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Güvenli internet kullanımı için vatandaşlara rehberlik amacıyla başlatılan SİBERAY programının sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Yakın tarihte açılmış, birkaç paylaşımı olan hesaplara şüpheyle yaklaşılmalı." ifadesine yer verildi.

SİBERAY'ın paylaşımında şu uyarılara yer verildi:

"Toplumda korku, panik veya infial oluşturmak amacıyla paylaşılan görsellerin yayılmasına aracılık edilmemeli. Resmi kurumlara ait hesaplardan yapılan açıklamalar dikkate alınmalı. Sosyal medya manipülasyonlarının önüne geçmek elinizde."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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