“Yahudi soykırımıyla suçlanan Almanlar değil Naziler oldu”

ABD Başkanı Biden'ın ''soykırım'' açıklaması tüm dünyada konuşulurken sosyal medyada da gündem oldu.

ABD Başkanı Joe Biden'in 1915 olaylarını ‘soykırım' olarak nitelendirmesinin ardından sosyal medyada da çeşitli fikir ve düşünceler yer almaya başladı.

Bir twitter kullanıcısı olaya farklı bir pencereden bakarak, Türkiye ve Türkler soykırımla suçlanırken, Almanların değil nazilerin soykırımla suçlanmasına dikkat çekti.

İşte “madamcurie” adlı twitter kullancısının o tweeti:

“Biden'ın Ermeni soykırımı ifadesini kullanmasından sonra dış kaynaklı twitlere baktım.

Buradaki hassas nokta şu: Türkiye ve Türkler soykırımla suçlanıyor.

Yahudi soykırımıyla suçlanan asla Almanlar olmadı. Naziler suçlandı.

Bu önemli noktaya ısrarla dikkat çekmek isterim”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.