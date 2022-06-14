Yağışlar devam edecek mi? İllere göre hava durumu meteoroloji | Yağışlar kaç gün sürecek?

Yağışlar devam edecek mi? Haftanın neredeyse her günü yağışlar ülkenin her kesiminde kendini gösterdi. Meteoroloji sayfası vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki ama yağışlar kaç gün sürecek? Dolu ve sağanak bekleniyor mu? İllere göre hava durumu...

Haftanın neredeyse her günü yağışlar ülkenin her kesiminde kendini gösterdi. Meteoroloji sayfası vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki ama yağışlar kaç gün sürecek? Dolu ve sağanak bekleniyor mu? İllere göre hava durumu...

Yağışlar devam edecek mi?

Yağışların; İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

İllere göre hava durumu

İSTANBUL 26°C Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 28°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 28°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA 25°C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 26°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM 25°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP 27°C Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 20°C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

KASTAMONU 13°C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR 16°C, 32°C Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 20°C, 31°C Parçalı bulutlu

SİİRT 19°C, 30°C Az bulutlu

Yağışlar kaç gün sürecek?

İllere göre değişkenlik gösterse de bu haftanın yağışlı geçeceği meteoroloji tarafından uyarı olarak bildirildi. .