Yağış beklenen 11 şehir | Meteoroloji uyardı: Hangi şehirlerde yağmur yağacak?

Yağış beklenen 11 şehir | Sıcakların kavurucu olduğu aylardayız. Meteoroloji sık sık sıcaklar için uyarıda bulunsa da, yağışlar için de uyarılara başladı. 11 şehri etkileyecek olan yağışların, hava sıcaklıklarına etkisi de merak ediliyor. Peki ama bu hafta hava nasıl olacak? Hangi şehirlerde yağmur yağacak? İşte hava durumu!

Sıcakların kavurucu olduğu aylardayız. Meteoroloji sık sık sıcaklar için uyarıda bulunsa da, yağışlar için de uyarılara başladı. 11 şehri etkileyecek olan yağışların, hava sıcaklıklarına etkisi de merak ediliyor. Peki ama bu hafta hava nasıl olacak? Hangi şehirlerde yağmur yağacak? İşte hava durumu!

Yağış beklenen 11 şehir

Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İstanbul, Kocaeli, Balıkesir, Osmaniye, Trabzon, Rize, Artvin, Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleri ile Adana ve Erzurum'un kuzey, Hatay'ın kıyı, K. Maraş'ın batı, Ordu ve Giresun'un iç kesimlerinin yerel Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıklar düşecek mi?

Meteorolojinin yapmış olduğu uyarıya göre yağmur yağsa da, sıcaklıklarda ciddi düşüşler yalanmayacak. Nem nedeiyle ortaya çıkan yağmurun ardından hava normal seyredecek.

Hangi şehirlerde yağmur yağacak?

Edinilen bilgilere göre; İstanbul, Kocaeli, Balıkesir, Osmaniye, Trabzon, Rize, Ardahan, Artvin, Iğdır, Adana, Erzurum, Kars, Hatay, Giresun, Ordu, Kahramanmaraş şehirlerinde yağış bekleniyr.