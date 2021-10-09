Yağ aldırma ameliyatında ölümden dönen Alişan'dan doktora rekor tazminat davası

Ünlü şarkıcı Alişan, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Ufuk A.'nın yaptığı yağ aldırma operasyonu sonucu vücudunda kalıcı hasar meydana geldiğini ve ölümden döndüğünü belirterek suç duyurusunda bulunmuştu. Tüketici Mahkemesi'ne de başvuran şarkıcı, Ufuk A.'ya 2 milyon TL'lik tazminat davası açtı.

Ünlü şarkıcı Alişan, geçtiğimiz yıllarda yağ aldırma işlemi ameliyatı oldu. Ameliyattan sonra vücudunda kalıcı hasarlar meydana gelen şarkıcı, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Ufuk A.'dan şikayetçi olmuştu. Şarkıcı şimdi de avukatı aracılığıyla Tüketici Mahkemesi'ne başvurdu.

2 MİLYONLUK DAVA

Şarkıcı, avukatı Emek Emre aracılığıyla İstanbul Tüketici Mahkemesi'ne başvurarak Ufuk A.'ya 2 milyon lira manevi, 10 bin lira da maddi olmak üzere toplam 2 milyon 10 bin liralık tazminat davası açmış, Tabipler Odası'na da şikayet etmişti.

DURUŞMA 5 DAKİKA SÜRDÜ

Önceki gün görülen duruşma yaklaşık 5 dakika sürdü. Duruşma sonrası Alişan açıklama yapmazken avukatı konuyla ilgili bilgi verdi. Dava hakkında konuşan avukat Emek Emre, "Tazminat davamızla ilgili yayın yasağı kararı olduğu için açıklama yapamayız. Davamız devam ediyor" dedi.

"NORMALDE 2 SAAT SÜREN AMELİYAT BENİM 5 SAAT SÜRDÜ"

Demet Akalın ile sunuculuğunu yaptığı sabah programında yaşadıklarını anlatan Alişan, şunları söylemişti: "2 yıl önce kilo aldım ve göbeğim fazlalaştı. Doktor arkadaşım bana 'Abi sana liposuction yapalım. 1 ay içinde hem göbeğin hem de yağların gider' dedi. Arkadaşım ve sevdiğimiz biri olduğu için güvendik. 2 sene önce ocak ayının ikinci haftasında ameliyat oldum. Normalde o ameliyat 2-2,5 saat sürer ama ben tam 5,5 saat ameliyatta kalmışım. Ben bunu kimseye söylemedim, annem de dahi. Ameliyattan sonra 1 gün hastanede kaldım ve 2 gün sonra vücudumda morarmalar oldu. Göbeğimde yağ alınırken nasıl bir çalışma yapıldıysa artık..."

"BOYNUMA KADAR MORARDIM"

2 gün yataktan çıkamadım ve boynuma kadar morardım. Ben bir terslik olduğunu anlayıp sorduğumda bana 'Normaldir bunlar 1 ay içinde göbeğin falan dümdüz olacak' dedi. 1 ay sonra morarmalar geçti. Şimdi göbeğimi göstermek istemiyorum da ben bunun için yayın yasağı da aldırdım çünkü o halini kimse görsün istemiyorum. 2 yıldır denize tişörtle giriyorum ve sadece ailemin olduğu ıssız yerlerde tişörtümü çıkartıyorum. Göbeğimde yanık izi ve dalgalanmalar var."

"BU İZLERİ ÖMÜR BOYU SAKLAYACAĞIM"

"Ameliyatı yapan kişi ben birkaç doktora götürdü ve bana 'Ameliyatta hata yapılmış şükret ki ölmedin' dediler. Çünkü bu ameliyatla ölenler varmış. Sonra ben kendim doktor bulup geçen sene tekrardan ameliyat oldum. Biraz toparlandı ama o yanık izi ve dalgalanmalar hiç geçmeyecek. Ömür boyu bunu taşıyacağım." (Haberler)

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.