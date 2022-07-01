Yabancı ikametine kapatılan mahalle sayısı 1169 oldu

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, yabancı yoğunluğu göz önünde bulundurularak 1 Temmuz itibarıyla 62 ilde ikamete kapatılan mahalle sayısının 1169'a çıkarıldığını duyurdu.

1 Temmuz itibarıyla 62 ilde ikamete kapatılan mahalle sayısı 1169'a çıkarıldı. Göç İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ülkemizde çeşitli bölgelerdeki yabancı yoğunluğu göz önünde bulundurularak Bakanlığımızca daha önce belirli illerimizdeki 781 mahalle yeni doğan ve çekirdek aile birleşimi dışında geçici koruma kaydına, uluslararası koruma kaydına, ikamet iznine, geçici koruma veya uluslararası koruma ile ikamet izni kapsamındaki yabancıların ikamet ili değişikliği yapılması işlemlerine kapatılmıştır" denildi.