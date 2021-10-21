''Ya F-35 programına döneceğiz ya da paramızı alacağız''

F-35 ile ilgili açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, 'Ya programa döneceğiz ya da paramızı alacağız' dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç, basın mensupları ile bir araya geldi.

Bilgiç, ABD'ye F-35 için ödenen meblağın F-16'ların modernizasyonu için kullanılmasının da bir seçenek olduğunu belirtti:

"F-16 filosunun iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yıllardır düzenli şekilde yapılıyor. ABD ile önemli bir sorunumuz var. S-400 sebebiyle F-35 programından ayrılmak durumunda kaldık. Bu sadece Türkiye'ye değil NATO'nun caydırıcılığına da darbe vurdu. Biz yükümlülüklerimizi yerine getirdik. 1,4 milyar dolarlık bir ödeme yaptık. Bizim için seçenekler: Ya programa geri dönüş ya da paranın iadesi. F-16'ların modernleştirilerek kullanılması gündemde. Görüşmeler devam ediyor."

"SURİYE İÇİN NE ZAMAN ŞARTLAR OLGUNLAŞIRSA HAREKAT YAPILIR"

Tanju Bilgiç, Irak ve Suriye tezkeresiyle olarak ise "Güvenliği tehdit edecek herhangi bir tehdit nereden gelirse gelsin Türkiye Cumhuriyeti'nin tepkisiyle karşılaşacaktır. Suriye için de ne zaman şartlar olgunlaşırsa harekat yapılır" dedi.

Bilgiç ayrıca Suriye rejimi ile herhangi bir temasın olmadığını da yineledi.

Bilgiç, Doğu Akdeniz'de Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin gerginliği artıracak adımlar attığına dikkat çekti.

Gelecek ay sondaja başlayacağını duyuran Rum yönetimini uyaran Bilgiç, "Bu gerçekleştirse gerekli cevapları vermeye devam edeceğiz" dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.