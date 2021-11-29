DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Kayseri namaz vakitleri nelerdir? Kayseri namaz vakitleri (Diyanet)
WUSHU Türkiye Şampiyonası için gelen sporcular kazada yaralandı
Trabzonspor'dan Pelkas bombası!
Yumurtanın kabuğuna sıvı yağ sürerseniz...
Ankara namaz vakitleri nelerdir? Ankara namaz vakitleri (Diyanet)
Sergen Yalçın’la yola devam
Ayağınıza avokado sürerseniz...
Kepek sorununuz varsa çözümü aloe verada!
“Türk aydınındaki karakter problemi”
Evde doğal bulaşık makinesi deterjanı nasıl hazırlanır?
150 yıllık taş baskı sistemiyle ürettiği zeytinyağını kamyonuyla il il tanıtacak
Dünyanın plastikle imtihanı
Libya Başbakanı Dibeybe'nin başkanlık adaylığıyla ilgili itiraz kabul edildi
Necip Fazıl’ın hayran olduğu Yahya Kemal yazısı
Türkiye'den 'Ballı' üretim

TIMETURK / GÜNDEM / WUSHU Türkiye Şampiyonası için gelen sporcular kazada yaralandı

WUSHU Türkiye Şampiyonası için gelen sporcular kazada yaralandı

WUSHU Türkiye Şampiyonası için Sivas’tan Sakarya’ya gelen sporcuları taşıyan minibüsün de aralarında bulunduğu 5 araç TEM Otoyolu Hendek geçişinde çarpıştı. Zincirleme kazada 5 sporcu hafif yaralandı.

9 Dakika Önce
2021-11-29 00:37:48
WUSHU Türkiye Şampiyonası için gelen sporcular kazada yaralandı

Kaza akşam saatlerinde, TEM Otoyolu Hendek geçişinde meydana geldi. A.G. yönetimindeki 26 ADE 177 plakalı otomobil, önünde ilerleyen Elif Fit Spor Kulübü sporcularını taşıyan H.K. (35) idaresindeki 35 DL 880 plakalı minibüse arkadan çarptı.

281120212319309543252

Ardından kaza yapan araçlara İ.E. yönetimindeki 63 FL 058 plakalı TIR, M.K. yönetimindeki 37 AAE 034 plakalı TIR ve A.Ş.'nin kullandığı 34 LT 870 plakalı otomobil çarptı.

281120212320009548930

Zincirleme kazada Wushu Türkiye Şampiyonası'na katılmak için Sivas'tan Sakarya'ya gelen minibüste bulunan sporcular M.D. (21), D.İ.A. (21), Z.K.(16), K.T. (10) ve Ş. A. (16) hafif yaralandı. 112 Acil ekipleri yaralanan 5 sporcuyu ambulanslarla Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ş.A. yapılın ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

281120212320129545539

Sivas Valisi Salih Ayhan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Wushu Türkiye Şampiyonası'nda şehrimizi temsil etmek üzere Sakarya'ya giden 16 sporcumuzdan oluşan ekibin şehir girişinde trafik kazası geçirdiğini üzülerek öğrendim. Ciddi bir yaralanma olmayıp, sadece 2 sporcumuz tedbir amaçlı müşahede altında tutulmaktadır. Geçmiş olsun" paylaşımında bulundu. DHA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

SON VİDEOLAR

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş