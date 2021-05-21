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WhatsApp geri adım attı; Rekabet Kurumu'ndan açıklama

WhatsApp'ın zorunlu güncellemesinin Türkiye'de yürürlüğe girmeyeceği açıklandı. Rekabet Kurumu, WhatsApp tarafından zorunlu veri paylaşımını içeren güncellemenin, onaylayan kullanıcılar dahil olmak üzere, Türkiye'deki hiçbir kullanıcı açısından yürürlüğe girmeyeceğini bildirdi.

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21.05.2021 11:38:42
WhatsApp geri adım attı; Rekabet Kurumu'ndan açıklama

Rekabet Kurumu, WhatsApp tarafından veri paylaşımını içeren güncellemenin, onaylayan kullanıcılar dahil olmak üzere, Türkiye'deki hiçbir kullanıcı açısından yürürlüğe girmeyeceğini duyurdu.

Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamada, WhatsApp'ın veri paylaşımını içeren kullanım koşullarının ve gizlilik ilkesinin güncellenmesi, bunların kullanıcılar tarafından onaylanmasının istenmesi nedeniyle 11 Ocak'ta söz konusu 'zorunlu güncelleme'ye ilişkin geçici tedbir kararı alındığı hatırlatıldı.

Açıklama

Yapılan açıklamada, WhatsApp tarafından planlanan güncellemenin, küresel çapta, 15 Mayıs 2021 tarihine kadar ertelendiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Rekabet Kurumu tarafından alınan tedbir kararı ve yapılan incelemeler sonrasında WhatsApp tarafından veri paylaşımını içeren söz konusu güncellemenin, onaylayan kullanıcılar dâhil olmak üzere, Türkiye'deki hiçbir kullanıcı açısından yürürlüğe girmeyeceği tarafımıza bildirilmiştir."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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