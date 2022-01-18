Cumhurbaşkanı Erdoğan, '(Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'le) Boşnaklar, Hırvatlar ve Sırplar olmak üzere üç lideri bir araya getirelim ve bu işi başaralım. Bu karara vardık.' ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, Sırbistan'la ticaret hacmi ile ilgili, "Geçtiğimiz yıl yüzde 34'e yakın bir artışla bu rakamı 2 milyar dolar seviyesine taşıdık. Hedefimiz 5 milyar doları yakalamaktır." dedi.

"Bosna Hersek'teki krizin aşılması için uluslararası camianın birlikte hareket etmesine ihtiyaç duyulduğu aşikardır." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'le) Boşnaklar, Hırvatlar ve Sırplar olmak üzere üç lideri bir araya getirelim ve bu işi başaralım. Bu karara vardık." ifadesini kullandı.

İsrail'le ilişkiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz'de İsrail'le iş birliği ihtimali ile ilgili, "Hedef, olumlu yaklaşımlarla bir yere varmak. Bu, kazan-kazan esasına dayalı olursa elimizden geleni yaparız." diyerek, "Cumhurbaşkanı Herzog'la yapmakta olduğumuz görüşmeler var. Belki Sayın Herzog'un Türkiye'ye ziyareti olabilir." şeklinde konuştu.

Vucic: Bosna Hersek'in toprak bütünlüğüne son derece saygılıyız

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic de "(Türkiye'yle) Ticaret hacmimiz tarihin en iyi ivmesini yakaladı." şeklinde konuştu.

Vucic, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Bosna Hersek'in toprak bütünlüğüne son derece saygılı olduğumuzu söyledim." ifadesini kullandı .