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‘Virüs, insanların çıkardığı gazlardan bulaşabilir’

İngiltere’de hükümet yetkilileri koronavirüsün bulaşma yollarına ilişkin bir iddia ortaya arttı. Yetkililer, başka ülkelerde koronavirüsün insanların çıkardığı gazlar aracılığıyla bulaşabileceğini söyledi.

4 Saat Önce
2021-07-25 11:58:58
‘Virüs, insanların çıkardığı gazlardan bulaşabilir’

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The Telegraph gazetesine konuşan İngiliz hükümet yetkilileri bu iddialarına kanıt olarak Avustralya'daki bir tuvalette iki kişi arasında genomik bağlantılı bir izleme bağlantısını sundu. Yetkililer, pek çok ülkede koronavirüsün insanların çıkardığı gazlardan da bulaşabileceğine dair ‘güvenilir görünen bilgiler' edindiklerini söyledi.

Başbakan Boris Johnson'ın sözcüsü, konuya ilişkin bir bilgi sahibi olmadıklarını dile getirdi. Hükümetin tüm bilimsel kanıtları incelemeye almaya devam ettiğini kaydetti.

Hindistan'daki bir üniversitenin Eylül 2020'de yaptığı araştırma, insanların çıkardığı gazın, bakterilerin yayılmasını mümkün kılabilecek mikro partikülleri taşıma eğilimi gösterdiğini ortaya koymuştu. Alıntılanan bir Çin kaynaklı araştırmada ise, iç çamaşırının hastalıkların insan gazıyla yayılmasını önlemekte etkili bir korunma yöntemi olduğu belirtilmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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