Veysel Eroğlu: 2002 yılından önce insanlar akaryakıt bulamıyordu

Eski bakan Veysel Eroğlu, kendi iktidarlarından önce insanların akaryakıt bulamadığını söyledi.

Eroğlu, AK Parti'nin Afyonkarahisar İl Başkanlığı'nda düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısına katıldı.

Eroğlu, AK Parti iktidarından önceki dönemde insanların akaryakıt bulamadığını söyledi:

“2002 yılından önce Türkiye'nin hali neydi bir hatırlayın. Ben buradan gençlere seslenmek istiyorum; Basın mensuplarımız vasıtasıyla da tüm gençlerin bu konuyu bilmelerini istiyorum. O zaman IMF diye bir teşkilat vardı. Türkiye'yi o idare ediyordu. Başbakanlar onların önünde el pençe divan duruyordu. Ben bütün bürokrasiyi çok iyi bilen bir kişiyim. Neticede talimat verirlerdi. ‘Şu kanun çıkacak' diye. Çünkü borç alan emir alır. 23,5 milyar dolar borç, bankalar İflas etmiş milyarlarca lira borcu bırakıp gitmişler. Bütün kurumların borçları bize kaldı. Biz iktidarı böyle bir dönemde ele aldık.

O dönemde ciddi bir ekonomik kriz vardı ve bu kriz dolayısıyla insanlar akaryakıt bulamıyordu. Akaryakıt istasyonlarının önünde uzun uzun kuyruklar vardı. Ve bu kuyruklar uzaydan bile görülebiliyordu. Biz İstanbul'dan gelirken kayınpederim ile birlikte yolda kaldık ve bir iş makinesinin sahibinden rica ederek akaryakıt aldık. Yoksa bulmak mümkün değildi, çünkü kriz vardı” .