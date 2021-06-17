Veyis Ateş, yarın canlı yayına çıkacak

Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'dan 10 milyon euro talep ettiği iddia edilen gazeteci Veyis Ateş’in, yarın canlı yayına çıkacağını açıkladı.

Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, hakkında kara para aklama iddiası bulunan firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'ın kendisinden arabulucu olması için 10 milyon euro istediğini ileri sürdüğü ve HaberTürk'ten istifa eden gazeteci Veyis Ateş'in canlı yayında gazeteci İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtlayacağını duyurdu.

Toktaş, Ateşin, “açık açık sorun, açık açık konuşacağım” dediğini aktardı. Toktaş'ın söz konusu paylaşımını sosyal medya hesabı Twitter'dan gazeteci İsmail Saymaz da paylaştı.

Veyis ​Ateş, hakkındaki iddialarla ilgili kendisinden savunma isteyen Habertürk TV yönetimine istifasını sunmuştu. Ciner Medya Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ, Ateş'in "Daha fazla tartışmaların odağına girmemek ve yıpranmamak açısından savunma vermek yerine istifa etmeyi tercih ediyorum" dediğini aktarmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.