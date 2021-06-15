'Veyis Ateş daha önce özel bir kolejde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeniydi'

Hakkında yakalama kararı çıkarılan suç örgütü lideri Peker'in iddialarında adı geçen Habertürk TV sunucusu Veyis Ateş’in daha önce özel bir kolejde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi verdiği iddia edildi.

SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz'ın sunucu Veyis Ateş hakkındaki iddialarını aktaran Habertürk yazarı Fatih Altaylı'nın 'Veyis Ateş'le ilgili vahim iddialar' yazısının ardından Ateş hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Veyis Ateş'in daha önce Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği yaptığı öne sürüldü.

“İlahiyat Fakültesi Din Felsefesi Bölümü mezunu”

SoL Haber'de yer alan habere göre Ateş'in 'Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu olduğu ve daha önce özel bir kolejde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği” yaptı. Sözkonusu iddiada şu ifadelere yer verildi:

"Tam adı Abdurrahman Veyis Ateş'tir.

Lise mezuniyetinin ardından Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Felsefesi Bölümü'nden mezun oldu. Yaklaşık bir sene Cem Radyo'da çalıştı.

Ateş, TV NET'de 2006 senesinde çalışmaya başladı. Burada Ana Haber bülteni sunuculuğunun yanı sıra Kürşat Bumin ve eski Yeni Şafak Genel Yayın yönetmeni İbrahim Karagül'le Habere Bakış, Bakış Açısı, Akşama Doğru ve Kadir Mısıroğlu ile Tarih Sohbetleri, Ankara-İstanbul ve Habere Bakış programlarını sundu.

“Bakış Açısı” programında Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünden önce davetli olduğu son televizyon yayınını Veyis Ateş yaptı.

Veyis Ateş, TV Net'in ana haber spikerliğini yaparken aynı zamanda 2001 yılından bu yana özel bir kolejde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği de yaptı.

2013 senesinin Ağustos ayında Habertürk TV'ye transfer olan Veyis Ateş, Habertürk TV Genel Yayın eski Yönetmeni Erhan Çelik tarafından 25 Ekim 2014 tarihinde Habertürk TV Ankara temsilciliğine getirildi. 15 Ocak 2016 tarihinde Habertürk TV Genel Müdürü oldu. 2018'de görevden alındı."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.