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TIMETURK / GÜNDEM / “Vesayet sistemi Erdoğan’ı tasfiye etmek için harekete geçti”

“Vesayet sistemi Erdoğan’ı tasfiye etmek için harekete geçti”

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, vesayet sisteminin 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tasfiye etmek için harekete geçtiğini ileri sürdü.

2 Saat Önce
2021-07-15 11:26:31
“Vesayet sistemi Erdoğan’ı tasfiye etmek için harekete geçti”

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Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, 2023'te yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimini “Erdoğan'ı tasfiye” olarak niteledi.

Selvi, bugünkü “2023 seçimleri ve AK Parti'nin rakibi” başlıklı köşe yazısında “Cumhurbaşkanlığı seçimi 2023 yılı haziran ayında yapılacak ama seçim kampanyası başladı” dedi.

Selvi, yazısının devamında şu görüşleri savundu:
Yaşanan tartışmaların odağında da 2023 seçimleri yer alıyor. Emekli amirallerin bildirisi, video operasyonları ve HDP İzmir İl Başkanlığı'na yapılan silahlı saldırı ile vesayet sistemi 2023 seçimlerinde Erdoğan'ı tasfiye etmek için harekete geçti.
Şurası çok net ki, 2023 seçimleri, “Erdoğan seçimi” olacak.
Peki bu seçimlerde Erdoğan'ın rakibi kim olacak? Elbette ki Erdoğan'ın rakibinin kim olacağı çok önemli olacak. Ama AK Parti'nin rakibini biliyorum. AK Parti'nin rakibi yine AK Parti. O nedenle AK Parti'nin bu gerçeği görerek silkinmesi ve dava şuuruyla harekete geçmesi gerekiyor. Bezginliği, bıkkınlığı, yılgınlığı bir kenara bırakıp, yeniden dirilişe ihtiyaç var. Zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunu yapmaya çalışıyor.
Selvi ayrıca “AK Parti'nin rakibi yine AK Parti” görüşünü şöyle anlattı:
Erdoğan da çok iyi biliyor ki AK Parti'nin rakibi yine AK Parti. AK Parti'nin bezginliğe, umutsuzluğa, yılgınlığa düşmeye hakkı yok. Erdoğan, AK Parti'yi motive ediyor. AK Parti de kendi gücünün farkına varıp, harekete geçerse 2023 için en hayırlı hizmeti yapmış olurlar.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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