Vergi Borcu Yapılandırma Nasıl Yapılır? Vergi Borcu Sorgulama

Vergi borcumu nasıl öğrenebilirim? Vergi borcu yapılandırma işlemi nasıl gerçekleşir? 2022 Vergi borcu nasıl yapılandırılır? Vergi borcu ödenmezse ne olur? Vergi borcumu nasıl öğrenebilirim? Ekonomik birimlerden siyasi cebir altında ve karşılıksız devlete kaynak olarak aktarılması durumuna vergi denilir. Vergi borcu bulunan kişi ve kurumlar vergi borçlarını nasıl sorgulayabileceklerini araştırmakta. Vergi borcu yapılandırma işlemi hakkında merak edilen tüm detaylara değineceğiz. İşte merak edilen tüm detayların cevabı haberimizde.

Vergi Borcu Yapılandırma Nasıl Yapılır?

Kredi yapılandırma döneminde belirlenen süre içerisinde yapılan başvurular dilekçe ile bizzat vergi dairesine gidilmesi gerekiyor. Ayrıca posta yolu ile de yapılabilir. Bu yollar dışında internet üzerinden de başvuru yapabilirsiniz. Ödemeler Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi “www.gib.gov.tr” veya “e-devlet – www.turkiye.gov.tr” üzerinden kredini yapılandırma işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Vergi Borcu Ödenmezse Ne Olur?

Vergi borcu zamanında ödenmezse ne olur? Vergi beyannamesi tahakkuk fişinde verginin ödenme tarihi yazılır. Vergi belirtilen tarihe kadar cezasız ödenir fakat belirtilen tarihe kadar ödenmez ise vergi gecikme cezası alınır.

Vergi Borcu Sorgulama

Vergi borcumu nasıl sorgulayabilirim? Vergi borcunuzu E-Devlet Kapısı'na giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna vergi borcu sorgulama yazarak öğrenebilirsiniz. Ayrıca e-hizmetler sekmesinden sırayla Gelir İdaresi Başkanlığı ve sonra Vergi Borcu Sorgulama sekmelerini seçerek de sorgulama işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.