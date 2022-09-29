Ver parayı al tezini! Dolandırıcılıkta taksit de var

Para karşılığında tez yazdırarak akademik kariyer parayla tez yazdırma sahtekarlığı bir türlü önlenemiyor. Apaçık hırsızlık olan bu durumu ticaret haline getirenler internetten lisans, yüksek lisans, doktora tezi sipariş alıyor.

İnternetten lisans, yüksek lisans, doktora tezi siparişinde bin liradan 30 bin liraya kadar fiyat veriliyor, hatta isteyene taksit yapıyorlar. Para karşılığında tez yazdırarak akademik kariyer kazanmak isteyenler, akademik tez borsasına gidiyor.

ZAM DA YAPMIŞLAR

Danışmanlık adı altında internet siteleri ve reklam tanıtım filmleriyle sosyal medyada sık sık görmeye başladığımız bu dolandırıcılar ücret karşılığında bitirme, yüksek lisans ve doktora tezleri hazırlıyor.

Ver parayı, al tezini üstelik istersen taksitle de ödeme sağlıyorlar. Para karşılığı yüksek lisans ve doktora tezi yazanlar tez fiyatlarına da zam yaptı. Üstelik zamlı fiyata taksitle ödeme imkanı da getirdiler.

Türkiye'de akademi dünyasının en ciddi sorunlarından biri olan parayla tez yazdırma sahtekarlığı yıllardır devam ediyor.

Tez yazma fiyatları, 5 bin ile 10 bin lira arasında değişiyordu. Dolandırıcılar, fiyata zam yaptılar. Şimdiyse bu rakamlar 30 bin liraya kadar çıktı.

Eğitim Uzmanı Sadık Gültekin, bu durumun akademiyi zehirleyen bir şey olduğunu söyleyerek olayın tezle de kalmayıp ödev boyutuna geçtiğini de açıkladı.

"BU BİR KOPYADIR, HIRSIZLIKTIR"

Para karşılığında tez hazırlayan ve hazırlatan şüpheliler hakkında işlem yapılsa da, bu durumun önüne bir türlü geçilmiyor. Üstelik tez dolandırıcılarına ulaşmak da çok kolay.

Eğitim Bilimleri Uzmanı Turgay Polat, ''Bu bir kopyadır. Bu bir şekilde hırsızlıktır. Ama bunu ceza kanunu tanımlamıyor'' dedi.

Yükseköğretim Kurulu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuş, para karşılığı Tez ya da ödev yazanlar ve yazdıranlar hakkında "nitelikli dolandırıcılık" ve "suça yardım" suçlarından kamu davası açılmasını istemişti.

NTV .