Vebitcoin'in sahibi 'Baron' ve 'Hanımağa' çifti, yasa dışı bahis çetesi liderlerinden çıktı

Muğla merkezli kripto para işlem platformu Vebitcoin'in faaliyetlerini durdurduğunu açıklamasından sonra gözaltına alınan şirketin 'Baron' lakaplı CEO'su İlker B., ile 'Hanımağa' lakaplı eşi Güliz B.'nin yasa dışı bahis çetesinin 4 kişilik lider kadrosunda oldukları öğrenildi. Çiftin, Muğla 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz olarak yargılandıkları ortaya çıktı.

Kripto para borsası Thodex'in bakım yapılacağı açıklaması sonrası sitesini kapatması ve sahibi Faruk Fatih Özer'in yurt dışına kaçmasıyla başlayan sürece, Muğla merkezli Vebitcoin.com da katıldı. Kripto para işlem platformu Vebitcoin.com, içine girdiği finansal zor durumdan dolayı faaliyetlerine son verdiğini açıkladı. Firmadan kapanmaya ilişkin yapılan açıklama da şu ifadelere yer verildi:

"Son dönemde kripto para sektöründe yaşanan gelişmelerden dolayı işlemlerimizde beklenenden çok daha fazla bir yoğunluk meydana geldi. Bu durumun finansal alanda şirket olarak bizi çok zorlu bir sürece sürüklediğini üzülerek belirtmek isteriz. Tüm düzenlemeleri ve hak taleplerinizi gerçekleştirebilmek adına faaliyetlerimizi durdurma kararı aldık. Size en yakın sürede bilgilendirme sağlayacağız."

Olayın ardından Muğla'nın Menteşe ilçesi Ortaköy Mahallesi'nde oturan Vebitcoin'in Ceo'su İlker B., 22 Nisan gecesi 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak villasına 2 kişinin duvardan atlayarak girmek istediği ihbarında bulundu. İhbarın ardından jandarma ekipleri, adrese sevk edildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli jandarmadaki ifadelerinde, "Vebitcoin'e para yatırdık. Yaşanan olumsuz gelişmeler üzerine İlker B. ile konuşmaya geldik. Kendisine zarar vermedik" dedi. Konut dokunulmazlığını ihlal suçundan işlem yapılan şüpheliler serbest bırakıldı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, kripto para platformu Vebitcoin'in Türkiye'deki finansal kuruluşlardaki hesaplarını bloke etti. Villasına 2 kişinin girmeye çalışmasının ardından eşi ve 2 çocuğu ile Menteşe ilçe merkezindeki evine taşınan İlker B., polis tarafından gözaltına alındı. İlker B., ile birlikte çete içinde 'Hanımağa' lakaplı eşi Güliz B. ve şirketin 2 çalışanı gözaltına alındı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"23 Nisan'da faaliyet gösterdiği tespit edilen şirketin faaliyetini durdurduğu ve yürüttüğü işlemlerle ilgili mağduriyetler bulunduğu iddiaları üzerine, söz konusu olayla ilgili nitelikli dolandırıcılık suçundan soruşturma başlatılmış olup, şirket merkezinde ve bir kısım adreslerde yapılan arama ve el koyma işlemlerine müteakiben şirket yöneticisi ve çalışanları olan 4 kişi gözaltına alınmıştır. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Şube Müdürlüğü eliyle yürütülen soruşturma çok yönlü olarak ve titizlikle sürdürülmektedir."

Şirketin CEO'su İlker B.'nin 2 yıl önce Karadağ'dan vatandaşlık aldığı öğrenildi.

'PANİK YOK' TWEET'İ

Gözaltına alınan İlker B.'nin Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgusu sürüyor. İlker B.'nin gözaltı işlemleri sürürken, perşembe günü saat 21.43'te kendi ismiyle atılan twette, "İnsanlarımızın herhangi bir şekilde rahat etmeyi istemiyorlar. Türkiye'nin kripto dünyasında kayda değer bir pazar derinliğini yakaladığını görünce, ABD başkanı Biden, hemen sermaye geliri vergisi çıkardı. Sakin olun her şey yolunda, PANİK YOK!!#kriptoparalar #vebitcoin #Thodex" ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca Vebitcoin'de yatırım yapan bazı kişiler yine Twitter üzerinden sorun yaşadıklarını ve dolandırıldıklarını söyledi. Yine aynı isimle saat 03.24 bir tweet daha atılarak, "Vebitcoin batmadı. Panik yapmayın arkadaşlar" paylaşımı yapıldı.

Bu paylaşım üzerine bazı müşteriler, "Sistemi kapatmak müşterinin özgürlüğünü kısıtlamak, niye o zaman", "Batmadıysa böyle bir şeye niye gerek duydunuz" diye tepkilerini dile getirdi.

Muğla İl Emniyeti Siber Suçlarla Şube Müdürlüğü'nde ifade işlemleri süren İlker. B., ile eşi Güliz B.'nin yasa dışı bahis çetesinin 4 kişilik lider kadrosunda oldukları öğrenildi. Çeteye 3 yıl önce düzenlenen operasyonda İlker - Güliz B., çiftinin 34 kişiyle birlikte gözaltına alınıp, yasa dışı bahis çetesindeki faaliyetleri nedeniyle, Muğla 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz olarak yargılandıkları ortaya çıktı.

SORGULARI SÜRÜYOR

Muğla merkezli kripto para işlem platformu Vebitcoin'in faaliyetlerini durdurduğunu açıklamasının ardından şirketin CEO'su İlker B.'den sonra gözaltına alınan eşi ve 2 çalışanının da sorgusunun sürdüğü belirtildi.

'BİR ANDA HERKES PARASINI İSTEYİNCE FAALİYETİ DURDURDUK'

23 Nisan'da gözaltına alınan İlker B.'nin Muğla Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde devam eden sorgusunda, "Ben birçok kişinin parasını ödedim. Thodex olayının ardından bizden kripto para alanlar paralarını istemeye başladı. Bir anda herkes saldırınca bizde faaliyetlerimizi durdurduk açıklaması yaptık" dediği öğrenildi. 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla devam eden soruşturmada, sorguları süren İlker B. ve ailesinin yarın savcılığa sevk edileceği öğrenildi.

VİLLASINA GİREN 2 KİŞİ DE ŞİKAYETÇİ OLDU

Ayrıca, perşembe gecesi İlker B.'nin Menteşe ilçesindeki villasına, duvardan atlayarak giren ve mağdur olduklarını söyleyen 2 kişinin de İlker B.'den şikayetçi olduğu belirtildi.

'AYLIK GELİRİM 1 MİLYON 500 BİN LİRA CİVARINDA'

Vebitcoin'in faaliyetlerini durdurduğunu açıklamasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi'nce gözaltına alınan şirketin 'Baron' lakaplı CEO'su İlker B. (41), polisteki ifadesinde aylık gelirinin 1 milyon 500 bin lira civarında olduğunu söyledi. İfadesinde, şirketine ait site üzerinden coin alış-satışına aracılık ederek komisyon olarak tabir edilebilecek şekilde kar sağladığını belirten İlker B., "Site faaliyet alanı ve işleyişi bu şekilde devam ediyor. Aylık gelirimden 15 bin lirayı aile ihtiyaçlarım için, kalanının yine şirket için kullanmaktaydım. Söz konusu şirketimin haricinde başka herhangi bir gelir kaynağım bulunmamaktadır. Şirketimde 90 binin üzerinde kayıtlı kullanıcı bulunuyor. Şirketin işlem hacmi aylık ortalama 600 milyon ile 800 milyon lira arasında değişmekte olup bunun binde 2'sini komisyon olarak alıyorum. Eşimin herhangi bir geliri bulunmuyor" dedi.

'200 MİLYON LİRALIK KRİPTO PARA ÇALINDI' İDDİASI

2018 yılı Haziran ayında şirketine saldırıda bulunulduğunu ve müşterilerin bakiyeleri olan bugünün rakamlarıyla 200 milyon lira değerinde kripto paranın çalındığına da ifadesinde yer veren İlker B., "Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'na konuyla ilgili suç duyurusunda bulundum. Ancak dosya henüz sonuçlandırılamadı" diye konuştu.

'Yaklaşık olarak 34 aydır borsamızın gelirlerinin yüzde 95'ini müşterilerimizin çalınan mallarına ödüyoruz" diyen İlker B. şöyle devam etti:

"Bugüne kadar 120 milyon- 135 milyon arasında ödeme gerçekleştirdik. Son dönemde yaşanan Merkez Bankası kararı sonrası müşterilerde korku oluştu ve ardından Thodex adlı kripto para borsa sahibi kaçınca, müşterilerimiz bakiyelerini hızlı şekilde çekmek istedi. Geriye kalan yaklaşık 80 milyon tutarı aynı anda ödeme şansımız olmadı. Elimizde 8 milyon -12 milyon civarında ürün olduğu için faaliyetlerimizi 23 Nisan 2021'de sonlandırma kararı verdim. Son kalan bakiyeyi de yine birkaç kullanıcının ofisimize gelerek talep etmeleri üzerine bir kısmını bu kullanıcıların banka hesaplarına bir kısmı da kripto para hesaplarına gönderildi. Hangi kullanıcılara ödeme yaptığımı şu an hatırlamıyorum. Şirketimin faaliyetini sonlandırmadan önceki yaklaşık 10 gün boyunca 90 milyon civarında müşterilerin banka hesaplarına ve kripto para hesaplarına ödeme gerçekleştirdim. Daha fazla ödeme yapma imkanı olmadığından 23 Nisan'da şirketime ait internet sitesinde duyuru yayınlayarak şirketin faaliyetini sonlandırdım. Vebitcoin borsasındaki müşterilerimizin yüzde 98'inin lira karşılığında yatırılan tutarlarının geri iadesini sağladım. İadesini sağlayamadıklarım kripto paralardaki artıştan kaynaklı gelirle alakalı kısımlardır. Örnek olarak kullanıcı 50 bin lira bankadan para yatırmış şu ana kadar 200 bin lira geri ödeme sağlanmış, içeride kardan kaynaklanan 300 bin lira daha bakiyesi olduğu hak iddia etmektedir. Bunu da gerçekleştirememe nedenim 2018 yılında müşteri bakiyesi olan ve kripto paraların çalınmasıdır. Mevcut faaliyeti sonlandırdığım tarih itibari ile şahsıma, şirketime veya banka hesabıma ait herhangi bir transfer söz konusu değildir. Üzerime kayıtlı taşınır veya taşınmaz mal bilgisi bulunmuyor. Eşim adına da bir araç var. Bu aracı birlikte kullanıyoruz."

DHA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.