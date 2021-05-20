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Vatandaştan Akşener'e tepki: 'Burada ne işiniz var sizin?'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Rize'nin İkizdere ilçesinde esnaf ziyareti yaptığı sırada bir grubun tepkisiyle karşılaştı. Polis araya girerek gerginliği önlerken, esnaf ziyaretini iptal eden Akşener ilçe merkezinden ayrıldı.

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20.05.2021 15:17:36
Vatandaştan Akşener'e tepki: 'Burada ne işiniz var sizin?'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, saat 11:00 sıralarında uçakla Trabzon Havalimanı'na geldi. Burada halk oyunları ekibinin horon gösterileri ile karşılanan Akşener, ardından kara yolu ile Rize'ye hareket etti.

İl sınırında partililer tarafından karşılanan Akşener, İkizdere ilçesine geçti. Esnaf ziyaretinde bulunan Akşener'e bir grup, tepki gösterdi. Bu sırada grupla, İYİ Partililer arasında gerginlik çıktı.

"PKK'yla işbirliği yapan, burada ne işiniz var sizin?"

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Bir kadın, Akşener'e "PKK'yla işbirliği yapan, burada ne işiniz var sizin?" diye sordu. Gelen tepki üzerine "PKK ile işbirliği yapmıyor mu bu, CHP'yle iş birliği yapmıyor mu bu? Açıklama yapar mısınız?" diye sorusunu yineleyen kadına Akşener'in yanıtı "Yapmıyorum kardeşim, bak ezan okunuyor. Nasıl bir iftira? Sizi Allah'a havale ediyorum. Ayıp, ayıp be. Megri megri'yi ben mi söyledim? Osman Öcalan'ın mektubunu ben mi okuttum? Haydi oradan" oldu.

Polisin araya girmesiyle gerginlik sonlanırken, Akşener, tepkiler üzerine esnaf ziyaretini iptal ederek ilçeden ayrıldı. Akşener, taş ocağına karşı çıkan Cevizlik ve Gürdere köyü halkı ile görüşmek üzere alana gitti.

DHA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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