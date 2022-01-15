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Vatandaşlara çağrı: Mezarlarınızı taşıyın!

Artvin'de yapımı devam eden Yusufeli Barajı nedeniyle mezarlıkların taşınma işlemi devam ediyor. Belediye hoparlörlerden çağrı yapıyor.

2 Saat Önce
2022-01-15 11:35:47
Vatandaşlara çağrı: Mezarlarınızı taşıyın!

Artvin'in Yusufeli ilçesindeki baraj nedeniyle sular altında kalacak bölge için çalışmalar sürüyor.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren ve 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise ‘çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3. en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı nedeniyle sular altında kalacak ilçenin yeni yerleşim yerinde de çalışmalar devam ediyor.

İlçede defin işlemleri yeni yerleşim yerinde yapılırken, sular altında kalacak olan mevcut ilçede bulunan mezarlıkların taşınma işlemi de sürüyor.

Yeni ilçede her ayrıntı düşünülürken, Devlet Su İşleri 26. Bölge Müdürlüğü tarafından Keçevet bölgesinde yapılan yeni mezarlık yerine nakil işlemlerine de başlandı.

450 mezarın taşınması planlanırken, Yusufeli Belediyesi belediye hoparlörlerinden anonslar yaparak vefat eden yakınlarının mezarlarının su altında kalmasını istemeyen ilçe sakinlerinin nakil başvurusunun bulunması gerektiği belirtildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Yusufeli Belediye Başkanı Eyül Aytekin, “Yusufeli Barajı ve HES projesi nedeniyle baraj suları altında kalacak olan Serindere, Ahalt, Çakaloğlu, Kâzımkarabekir, Hamzet, Sapanet, Hasanağa, Demircigil ve Ersis Caddesi Etyemezler mezarlıklarında bulunan ve Belediye Mezarlık Sistemine kayıtlı olan mezarların Devlet Su İşleri 26. Bölge Müdürlüğü tarafından Keçevet bölgesinde yapılan yeni mezarlık yerine nakil işlemlerine başladı.

Bu kapsamda mezarlarını taşıtmak isteyenler Yusufeli Belediyesine başvurmaları halinde mezarları DSİ tarafından taşınacak” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Yusufeli Barajı su tutma işlemi gerçekleşmesi için çalışmalar devam ediyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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