Vatandaşlar tepkili: MHRS'de randevu bulunamıyor

Devlet hastanelerine randevu almak isteyen bazı yurttaşlar, 'Randevu bulunamamıştır' ekranıyla karşılaştı. Vatandaşlar tepkilerini sosyal medyadan dile getirerek, bu sorunun bir an önce çözülmesini istedi.