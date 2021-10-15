Vatandaşlar tepkili: MHRS'de randevu bulunamıyor
Devlet hastanelerine randevu almak isteyen bazı yurttaşlar, 'Randevu bulunamamıştır' ekranıyla karşılaştı. Vatandaşlar tepkilerini sosyal medyadan dile getirerek, bu sorunun bir an önce çözülmesini istedi.
2021-10-15 09:52:38
Koronavirüs salgınıyla hastanelerin yükü iyice artarken diğer hastalıklar sebebiyle hastaneye gitmek isteyen yurttaşlar bir türlü randevu alamıyor.
SESLERİNİ SOSYAL MEDYADAN DUYURMAYA ÇALIŞTILAR
Seslerini sosyal medyadan duyurmaya çalışan vatandaşlar, bir çaresi bulunması konusunda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya da seslendi. Kimi kullanıcılar da yoğunluğun sağlık personellerine uygulanan şiddet sonrası gelen istifalar nedeniyle olduğunu savundu.
İKİ ETİKET İLK SIRALARA YERLEŞTİ
Sosyal medya platformu Twitter'da #RandevuAlınamıyor ve # Mhrs etiketleri gündemde ilk sıralara yerleşti.
Kaynak: Cumhuriyet Gazetesi
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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