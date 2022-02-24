Vatandaşına amele muamelesi yapıyor diyerek Türkiye'yi kötüleyen diş hekimi 4 ay sonra yardım istedi: Kurtarın beni!

Günlerdir süren Rusya - Ukrayna gerilimi savaşa dönerek saldırılar başladı. Rusya ilk hava saldırısı düzenledi daha sonra kara saldırısıyla Ukrayna topraklarına giriş yaptı. 4 ay önce Türkiye'yi terkederek Ukrayna'ya gidip 'Türkiye bir amele kaybetti. Ukrayna bir diş hekimi kazandı.' ifadeleriyle paylaşımda bulunan diş hekimi savaş başlayınca Türkiye'den yardım istedi.

4 ay önce 'Türkiye bir amele kaybetti. Ukrayna bir diş hekimi kazandı.' notuyla sosyal medyada paylaşım yapan diş hekimi Rusya - Ukrayna savaşı başlayınca Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'na sosyal medyadan ulaşarak yardım istedi.

Savaşın başlamasıyla sosyal medya hesabından yardım isteyen diş hekimine kısa sürede Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı 'Sayın vatandaşımız, size ve/veya yakınlarınıza ulaşabilmemiz için iletişim bilgilerini ve bulunulan yer bilgisini paylaşmanızı rica ediyoruz.' ifadeleri ile cevap verdi.

Türkiye'yi vatandaşlarına amele muamelesi yaptığını iddia eden diş hekimi bulunduğu otelin adresini ve iletişim bilgilerini yazarak Türkiye'den yardım istedi.

Her ne olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yanında olduğunu bir kez daha göstererek diş hekiminin iddiasını çürüttü.

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