Van Gölü'ne giren çocuklar akıntıya kapıldı: 3 ölü
Van Gölü'nde serinlemek isterken akıntıya kapılan 6 çocuktan 3'ü boğuldu. 3 çocuk ise kendi imkanlarıyla kıyıya çıktı.
2022-07-21 18:23:25
3 ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Van Gölü'nde serinlemek isterken akıntıya kapılan Polat (16) ve kardeşi Berkay (14) Özister ile Muhammed Gürhan'ın (14) cansız bedenleri bulundu.
Ekiplerin sudan çıkardığı çocuklar, otopsi işlemleri için hastaneye götürülürken, olay yerine gelen yakınları fenalık geçirdi.
Polis ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı. DHA
YORUMLAR (0)