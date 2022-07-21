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Van Gölü'ne giren çocuklar akıntıya kapıldı: 3 ölü

Van Gölü'nde serinlemek isterken akıntıya kapılan 6 çocuktan 3'ü boğuldu. 3 çocuk ise kendi imkanlarıyla kıyıya çıktı.

2 Saat Önce
2022-07-21 18:23:25
Van Gölü'ne giren çocuklar akıntıya kapıldı: 3 ölü

3 ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Van Gölü'nde serinlemek isterken akıntıya kapılan Polat (16) ve kardeşi Berkay (14) Özister ile Muhammed Gürhan'ın (14) cansız bedenleri bulundu.

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Ekiplerin sudan çıkardığı çocuklar, otopsi işlemleri için hastaneye götürülürken, olay yerine gelen yakınları fenalık geçirdi.

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Polis ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı. DHA

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