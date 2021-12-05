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Van Gölü'nde endişelendiren çekilme
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TIMETURK / GÜNDEM / Van Gölü'nde endişelendiren çekilme

Van Gölü'nde endişelendiren çekilme

Van Gölü'ndeki çekilme nedeniyle su altındaki bazı alanlar kara parçasına dönüşürken, geçen yıl ve bugünlerde çekilen fotoğraflar aradaki farkı ortaya koydu.

2 Saat Önce
2021-12-05 15:13:56
Van Gölü'nde endişelendiren çekilme

Geçen yıllara oranla sıcaklığın yükselmesine bağlı gelişen aşırı buharlaşma, bölgedeki baraj, akarsu ve su kaynaklarının yanı sıra Van Gölü'nün seviyesinde de büyük düşüş yaşanmasına neden oldu.

Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü'nde suyun sığ olduğu noktalarda yer yer 2 kilometreye kadar çekilmeler oldu.

Küresel ısınmanın olumsuz etkilediği gölde, farklı zamanlarda dron ile görüntülenen noktaların aynı açıdan çekilen yeni görüntüleri hem mevsimlerin değişken yüzünü hem de çekilmenin boyutlarını ortaya koydu.

Daha önce su altında olan birçok bölge çekilmeden dolayı kara parçasına dönüştü.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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