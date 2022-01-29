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TIMETURK / GÜNDEM / Van'da yol ortasında 2 ceset bulundu

Van'da yol ortasında 2 ceset bulundu

Van'ın İpekyolu ilçesinde V.C. (65), otomobilde kulağı kesik ve silahla vurulmuş olarak ölü bulundu.

30 Dakika Önce
2022-01-29 19:58:44
Van'da yol ortasında 2 ceset bulundu

Araca 30 metre uzaklıkta ise Z.Ş. (47) adlı kadının silahla vurulmuş cansız bedenine ulaşıldı. Z.Ş.'nin eşi M.V.Ş. (50), cinayet şüphelisiyle gözaltına alındı.

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Olay, saat 15.30 sıralarında, Beşyol Meydanı'ndaki Defterdarlık Caddesi'nde meydana geldi.

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Otomobilde kulağı kesik ve silahla vurulmuş biri olduğu ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

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Araçtaki cansız bedenin V.C.'ye ait olduğu belirlenirken, yaklaşık 30 metre uzaklıkta ise Z.Ş. adlı kadının silahla vurulmuş cansız bedeni bulundu.

Polis, çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaparken, cinayet şüphelisi olarak Z.Ş.'nin eşi M.V.Ş., olay yerine yakın yerde silahla yakalanarak, gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

DHA

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