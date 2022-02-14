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Van'da terör operasyonları: 26 gözaltı

Van'da terör örgütleri FETÖ/PDY ve PKK/KCK'ya yönelik son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 26 şüpheli yakalandı.

1 Saat Önce
2022-02-14 09:46:53
Van'da terör operasyonları: 26 gözaltı

Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütlerinin deşifre edilmesi, engellenmesi ve aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda 7-13 Şubat tarihleri arasında TEM Şubesi ekipleri ile Özel Harekat polisleri eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi.

Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında 17 kişi, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında da 9 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. .

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