Van'da deprem mi oldu? 6 Aralık güncel depremler

'Van'da deprem mi oldu?' Geçtiğimiz yıllarda Van'da meydana gelen ve büyük hasarlar veren depremin korkusu, tekrar gündeme geldi. 6 Aralık son güncel depremlerinin arasına bir yenisi eklendi. Olumsuz bir ihbarın yer almadığı depremin detayları haberimizde yer alıyor. Van depremi kaç büyüklüğünde oldu? Son depremler ve Van depremi detayları...

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre merkezi Tuşbaş olan depremin 7.62 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından saat 05.32'ye kadar büyüklükleri 1.1 ile 2.9 değişen 11 artçı sarsıntılar meydana geldi.

Van depremi kaç büyüklüğünde oldu?

Yetkili servislerin aktardığı bilgilere göre Van'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Olumsuz herhangi bir haberin gelmediği deprem yürekleri ağızlara getirdi. Yıllar önce büyük bir yıkıma sebep olan Van depremi, merkezde meydana gelmiş olsa da ilçeleri tarafından hissedildi.

AFAD konuyla ilgili "Van'ın Tuşba ilçesinde saat 00.46'da 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz" şeklinde bir açıklamada bulundu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.