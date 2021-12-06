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TIMETURK / GÜNDEM / Van'da deprem! Bakan Soylu'dan açıklama

Van'da deprem! Bakan Soylu'dan açıklama

Van'ın Tuşba ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

58 Dakika Önce
2021-12-06 01:28:59
Van'da deprem! Bakan Soylu'dan açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.46'da Tuşba ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 7,62 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

Bakan Soylu'dan açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'daki depremle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu:

"Van'da, saat 00.46'da gerçekleşen 4,9 büyüklüğünde #deprem'in ardından Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine intikal eden herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz tarafından saha taraması devam etmektedir. Vanımıza ve hemşehrilerimize geçmiş olsun."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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