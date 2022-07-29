'Vampir kelebek' İstanbul'u istila etti

Karadeniz sahillerinde yoğun görülen vampir kelebekler bu kez İstanbul'da ortaya çıktı. Bazı ilçelerde bitkilerin, ağaçların üstü vampir kelebek olarak bilinen böceklerle doldu. Peki nedir bu vampir kelebek, bitkilere nasıl zarar veriyor, nasıl mücadele edilmeli?