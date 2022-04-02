Valiliğin 'Sultanahmet Meydanı' kararına İBB'den ilk açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Ramazan ayı etkinliklerine Valilik tarafından izin verilmemesi hakkında Cumhuriyet'e konuşan İBB Sözcüsü Murat Ongun, 'Böyle bir karar alındıysa, ki Başkanımız da bu kararı doğru buluyor, bu kararın eşit olarak uygulanmasından tarafız' dedi.

Sultanahmet Meydanı'nda yaptığı Ramazan etkinlikleri için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) Valilik'ten izin çıkmadı.

İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, 23 Mart'ta Ramazan için bir ay sürmesi planlanan etkinlikler konusunda İstanbul Valiliği'ne bilgilendirme yazısı gönderdi.

BirGün'ün aktardığı habere göre; söz konusu yazıda Sultanahmet Meydanı, Yenikapı Etkinlik Alanı, Maltepe Orhangazi Şehir Parkı ve 36 ilçede gerçekleştirilecek etkinliklere yer verildi. İstanbul Valiliği, bilgilendirmeyi Kültür ve Turizm Bakanlığı'na iletti. Bakanlık ise Sultanahmet Meydanı bölgesinin tarihi alan olduğunu belirtti.

İBB'DEN İLK AÇIKLAMA

Söz konusu karara ilişkin İBB'den ilk açıklama geldi.

Cumhuriyet'e konuşan İBB Sözcüsü Murat Ongun, "Bunu İstanbul Valiliği bize bildiriyor ama bu Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın uygulaması. Bundan geçen hafta haberdar olduk. Burada açıkçası yanlış bir şey görmüyoruz. Başkanımız da aynı şeyi söyledi. Bu, Kültür Varlıkları ile ilgili İstanbul'un kıymetli alanlarındaki etkinlik sayısının azaltılması, o alanların biraz daha rahat bırakılması anlamında bir karar. Kültür Bakanlığı'nın bu konudaki kararı İBB ve Başkanımız tarafından da benimsenmiş durumda. Başkanımız da böyle düşünüyor" dedi.

"KURAL, HERKES İÇİN GEÇERLİ OLMALI"

Kararın herkes için eşit uygulanması gerektiğinin altını çizen Ongun, "Burada şunu dile getiriyoruz. Böyle bir karar alındıysa, ki Başkanımız da bu kararı doğru buluyor, bu kararın eşit olarak uygulanmasından tarafız. Yani herkes için geçerli olmasından tarafız, sadece İBB değil. Mesela Fatih Belediyesi'nin de Sultanahmet Meydanı'nda hiçbir etkinliğine izin verilmediği takdirde, hiçbir problem yok. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın aldığı bu kararı Başkanımız da mantıklı ve doğru buluyor. Uygulama esasında da, bunun herkes için geçerli bir kural olmasını istiyoruz. Disiplinli bir şekilde, herkese eşit bir şekilde uygulandığı takdirde, temelde bu kararla ilgili bir problemimiz yok" ifadelerini kullandı. .