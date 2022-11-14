Vali Yerlikaya’dan yaralılarla ilgili açıklama

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstiklal Caddesi’nde meydana gelen patlamada yaralanan vatandaşlarla ilgili bilgi verdi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Taksim'de 6 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyla ilgili paylaşımda bulundu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "İstiklal Caddesi'ndeki patlama nedeniyle hastanede tedavi gören 57 yaralımız taburcu oldu. 18 hastamız serviste, 6 hastamız yoğun bakımda tedavi görüyor. 2 hastamızın durumu ciddiyetini koruyor. Yaralılarımızın bir an önce sağlığına kavuşmaları için dua ediyoruz" açıklamasında bulundu.

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