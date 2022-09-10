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Vali Yerlikaya'dan metrobüs kazasındaki yaralılara ilişkin açıklama

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Avcılar'daki metrobüs kazasında yaralanan 99 kişiden 88'inin taburcu olduğunu, 3'ünün yoğun bakımda olduğunu duyurdu.

52 Dakika Önce
2022-09-10 14:02:43
Vali Yerlikaya'dan metrobüs kazasındaki yaralılara ilişkin açıklama

Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Avcılar'da dün meydana gelen metrobüs kazasında yaralanan 99 hemşehrimizden 88'i şükürler olsun taburcu oldu. 3 yaralımızın yoğun bakımda, 8 yaralımızın da serviste takipleri devam ediyor. Yaralı hemşehrilerimize Allah'tan şifa diliyorum" dedi.

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