Vali Yerlikaya'dan metrobüs kazasındaki yaralılara ilişkin açıklama

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Avcılar'daki metrobüs kazasında yaralanan 99 kişiden 88'inin taburcu olduğunu, 3'ünün yoğun bakımda olduğunu duyurdu.

Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Avcılar'da dün meydana gelen metrobüs kazasında yaralanan 99 hemşehrimizden 88'i şükürler olsun taburcu oldu. 3 yaralımızın yoğun bakımda, 8 yaralımızın da serviste takipleri devam ediyor. Yaralı hemşehrilerimize Allah'tan şifa diliyorum" dedi.